Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о выступлении столичной команды в последних турах чемпионата России.

Ранее красно-белые потерпели два поражения от «Урала» (2:3) и «Зенита» (1:3), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) в рамках национального первенства.

«В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно — 1-2 победы и красно-белые опять на первом месте. Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных. Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер. Для меня Абаскаль — ноунейм. Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне на того, кто случайно туда попал», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

По итогам шести туров в Российской Премьер-Лиге «Спартак» находится на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.

Во вторник, 29 августа, подопечные Абаскаля сыграют дома против «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России. Начало встречи – 19:30 мск.