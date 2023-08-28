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«Для меня он — ноунейм». Мостовой – о работе Абаскаля в «Спартаке»

Московский клуб на протяжении трёх туров в РПЛ не может одержать победу. 
28 августа 2023 17:26
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о выступлении столичной команды в последних турах чемпионата России.

Ранее красно-белые потерпели два поражения от «Урала» (2:3) и «Зенита» (1:3), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) в рамках национального первенства.

«В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно — 1-2 победы и красно-белые опять на первом месте. Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных. Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер. Для меня Абаскаль — ноунейм. Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне на того, кто случайно туда попал», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

По итогам шести туров в Российской Премьер-Лиге «Спартак» находится на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.

Во вторник, 29 августа, подопечные Абаскаля сыграют дома против «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России. Начало встречи – 19:30 мск.

источник: «Спорт-Экспресс»
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