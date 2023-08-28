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Марцел Личка сообщил, что игрокам «Динамо» разрешается выпить пива после матча 

Со слов чешского специалиста, лучше употребить алкогольный напиток в небольшом количестве, чем газировку.
28 августа 2023 17:39
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выразил своё отношение к пиву и заявил, что может позволить его употребить своим футболистам после игры.

«Лучше выпить 1-2 бутылки пива объемом 0,33, чем кока-колу или фанту. Если выпить больше, будет плохо, ха-ха. В Германии, если вы не знаете, после игр у футболистов всегда есть пиво в раздевалках. Это культура! Пиво всегда лучше кока-колы или фанты, но ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по 5-7 бутылок — алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры — нормально», — приводит слова 46-летнего специалиста «РБ Спорт».

Личка возглавил «Динамо» в прошедшее межсезонье. В настоящее время московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после пяти матчей. Завтра, 29 августа, бело-голубые сыграют на выезде со «Спартаком» в рамках Кубка России.

источник: «РБ-Спорт»
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