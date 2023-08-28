«Играть можно». В «Сочи» оценили состояние газона на стадионе «Фишт»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о состоянии газона на стадионе «Фишт».
«Понятно, что газон не идеальный, но катастрофы никакой нет, играть можно. В начале сентября будет комиссия, после которой можно будет о чем-то говорить», - приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что матч восьмого тура Российской Премьер-лиги между «Сочи» и московским «Спартаком» может быть перенесён в другой город.
5-6 сентября комиссия РПЛ проведёт повторную оценку качества поля.
Игра запланирована на 16 сентября.
Ожидается, что матч может пройти в Краснодаре - именно домашний стадион одноимённой команды значится у сочинцев как резервный.
источник: «Спорт-Экспресс»