Гуренко назвал свое увольнение из «Уфы» абсурдом

Тренер Сергей Гуренко прокомментировал своё увольнение из «Уфы». При нём команда сыграла семь матчей во Второй лиге.

«Мы начали собирать команду два месяца назад, фактически работаем только месяц, то я считаю, что это абсурд. По игре команда вообще никому не проиграла. По многим показателям мы вообще идем впереди всех. В том числе по голевым моментам. Понятно, что есть где-то несыгранность, где-то нам не хватает индивидуального мастерства в реализации. Есть проблемы, но они существуют у всех команд», – приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

«Уфа» при Гуренко сыграла семь матчей во Второй лиге. За это количество игр команда набрала всего шесть очков. Клуб расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице.