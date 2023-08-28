Ташуев заявил, что готов рассмотреть любые предложения о продолжении карьеры

Экс-наставник «Ахмата» Сергей Ташуев сообщил, что не устал от тренерской деятельности и готов рассматривать любые предложения, даже из Второй Лиги.

«Я не устал от футбола. Да, не получилось, но я буду рассматривать варианты работы, обязательно. В тренерской ситуации нет подразделения на лиги. Кононову поступило предложения от «Сатурна», он его принял. Видимо, ему нравится что‑то строить. Бросаться куда попало не всегда правильно. В жизни все бывает. Не важно, Уфа, Псков или клуб РПЛ — все одинаково. Нужно общаться и узнавать. Главное — персональная заинтересованность в том или ином проекте», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

15 августа «Ахмат» объявил об увольнении Ташуева с должности главного тренера команды. Он руководил клубом из Грозного с сентября прошлого года. В сезоне-2022/2023 команда заняла пятое место в турнирной таблице РПЛ, что является лучшим результатом в истории клуба.