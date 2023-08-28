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Наиль Умяров назвал недостатки атакующего стиля «Спартака»

Красно-белые неудачно начали сезон.
28 августа 2023 18:21
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал недостатки атакующего стиля команды.

«Думаю, одна из основных причин — ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам. Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надежно во всех линиях», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.

«Спартак» после шести туров Российский Премьер-лиги сезона-2023/2024 занимает седьмое место.

источник: ФК «Спартак»
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