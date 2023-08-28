«Сабах» подписал бывшего футболиста «Спартака» и «Ростова»

«Сабах» объявил о переходе экс-хавбека «Химок» Аяза Гулиева. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского клуба.

Как утверждает источник, стороны заключили контракт до лета 2026 года.

По окончании сезона-2022/2023 Гулиев покинул «Химки» в статусе свободного агента. Всего за подмосковную команду он сыграл 22 матча и отдал одну результативную передачу.

Ранее в карьере россиянин выступал за «Спартак», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Анжи». Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 500 тысяч евро.