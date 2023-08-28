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Агент Барбоза сообщил, что в этом сезоне Нерес не перейдёт из «Бенфики» в «Зенит»

Трансфер не состоится.
28 августа 2023 18:30
автор: Александр Кожевников

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал срыв перехода бразильца Давида Нереса из «Бенфики» в «Зенит».

«Думаю, что вопрос не сводится к этой сумме. Есть другая причина. У «Бенфики» большие цели в этом сезоне. Она хочет хорошо выступить в Лиге чемпионов. Команда рассчитывает на Нереса. В «Бенфике» думают, что если он сыграет в Лиге чемпионов, в конце сезона будет намного более интересно его продать. А сейчас считают, что не самый подходящий момент», — цитирует Барбоза «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» готов заплатить за 26-летнего футболиста около 45 миллионов евро.

Как сообщает A Bola, Кошта не собирается продавать Нереса. Сделка возможна лишь за отступные. Они составляют 100 млн евро. Контракт нападающего с «Бенфикой» действует до июня 2027 года.

В текущем сезоне Нерес провел три матча, в которых записал в свой актив две голевые передачи.

источник: «РБ-Спорт»
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