ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Зените» опровергли премиальные в размере 10 миллионов рублей за игру против «Спартака»

Ранее сообщалось, что игроки получили крупные суммы.
28 августа 2023 18:49
автор: Александр Кожевников

О премиальных такого размера за победу в отдельном матче речь в «Зените» не шла ни в случае со «Спартаком», ни когда-либо ранее. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на представителей команды.

Ранее сообщалось, что футболисты санкт-петербургского «Зенита» получили по 10 млн рублей за победу над московским «Спартаком» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги.

По данным источника, игроки, которые вышли на поле получили по 100 тысяч долларов. Не остались без премий и запасные игроки, которые получили примерно по 50 тысяч долларов.

источник: «Спорт-Экспресс»
Бывший голкипер сборной России Джанаев переходит в «Балтику»
В прошлом месяце 36-летний футболист покинул «Сочи».
28.08.2023 19:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Барбоза сообщил, что в этом сезоне Нерес не перейдёт из «Бенфики» в «Зенит»
Трансфер не состоится.
28.08.2023 18:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Сабах» подписал бывшего футболиста «Спартака» и «Ростова»
26-летний игрок всю карьеру выступал в России.
28.08.2023 18:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Наиль Умяров назвал недостатки атакующего стиля «Спартака»
Красно-белые неудачно начали сезон.
28.08.2023 18:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
Форвард «Спартака» Бонгонда ответил, готов ли он получить российское гражданство 
Конголезец присоединился к московской команде в июле текущего года. 
28.08.2023 18:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
На «Фиште» не будет заменять натуральный газон на искусственный
Ходят слухи о переносе ближайших матчей «Сочи».
28.08.2023 18:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ташуев заявил, что готов рассмотреть любые предложения о продолжении карьеры
Российский специалист в середине августа покинул «Ахмат».
28.08.2023 18:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гуренко назвал свое увольнение из «Уфы» абсурдом
Тренер покинул должность 28 августа.
28.08.2023 17:55
Футбол
автор: Матвей Макаренко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.