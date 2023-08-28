В «Зените» опровергли премиальные в размере 10 миллионов рублей за игру против «Спартака»

О премиальных такого размера за победу в отдельном матче речь в «Зените» не шла ни в случае со «Спартаком», ни когда-либо ранее. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на представителей команды.

Ранее сообщалось, что футболисты санкт-петербургского «Зенита» получили по 10 млн рублей за победу над московским «Спартаком» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги.

По данным источника, игроки, которые вышли на поле получили по 100 тысяч долларов. Не остались без премий и запасные игроки, которые получили примерно по 50 тысяч долларов.