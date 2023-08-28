Бывший голкипер сборной России Джанаев переходит в «Балтику»

Экс-вратарь «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев заключил соглашение с «Балтикой». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Условия контракта российского голкипера с калининградским клубом в данный момент остаются неизвестны.

По окончании сезона-2022/2023 Джанаев на правах свободного агента покинул «Сочи», за который провёл 71 матч и пропустил 89 голов. Ранее он играл в составе «Спартака», «Ростова», «Рубина» и «Ахмата». Также на его счету три игры за национальную команду России.