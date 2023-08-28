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Новый тренер «Оренбурга» рассказал, какой футбол хочет видеть от подопечных

Деограсия начал с ничейного результата с ЦСКА.
28 августа 2023 19:10
автор: Максим Скороходов

Испанский специалист Давид Деограсия, сменивший Иржи Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга», рассказал, в какой футбол будет играть его команда.

«Мы будем играть в атакующий футбол, постараемся, чтобы соперники забивали нам как можно меньше голов. Когда нужно, мы будем показывать тот футбол, который был при Марцеле, но иногда придется играть поосторожнее», - приводит «Матч ТВ» слов Деограсии.

Испанский специалист ранее работал в «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагоса», «Валенсия», а также в чемпионата Таиланда, Марокко и Беларуси. До настоящего времени Давид Деограсия возглавлял Академию ФК «Оренбург».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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