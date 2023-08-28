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Гуренко оценил возможности Сердара Азмуна успешно заиграть в «Роме»

Ранее иранец присоединился к итальянской команде на правах аренды.
28 августа 2023 19:28
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Гуренко высказался о перспективах нападающего Сердара Азмуна в «Роме».

Ранее римский клуб арендовал 28-летнего футболиста у «Байера» до лета 2024 года с правом выкупа.

«Я считаю, что у Азмуна есть хорошие качества. Я говорю про атлетизм, скоростные данные, он хорошо ведёт борьбу. У него есть все варианты, чтобы заиграть в «Роме». Важно, в каком состоянии он сейчас находится, доверие партнёров, и как он впишется в структуру тренера», — приводит слова 50-летнего специалиста «Евро‑Футбол.Ру».

Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. Всего за немецкий клуб он сыграл 44 матча, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

источник: «Евро-футбол.ру»
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