Аленичев считает, что Дзюбе нужно быть аккуратнее в высказываниях

Бывший игрок «Порту» Дмитрий Аленичев считает, что нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе нужно следить за действиями на публике.

«Такие случаи должны быть крайне редко, все-таки футболисты люди публичные, за ними следят, такие поступки не красят. Но тем не менее всегда уважал Артема: он прямолинейный человек, профессиональный футболист, вправе высказывать то, что хочет. Но это уже дело клуба — штрафовать, какие-то дисциплинарные санкции проводить», — цитирует Аленичева ТАСС.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата России футболисты «Локомотива» на выезде оказались сильнее «Сочи» со счётом 1:0, а Артём Дзюба стал автором результативной передачи на Максима Глушенкова.

Ранее Дзюба всутпил в конфликт с журналистом. Добавим, что по итогам конфликта с журналистом КДК условно дисквалифицировал Дзюбу на два матча и выписал штраф в размере 50 тысяч рублей. Он выступает за «Локомотив» с февраля нынешнего года. В сезоне-2023/2024 за красно-зелёных 34-летний форвард провёл четыре матча и отличился одним забитым мячом.