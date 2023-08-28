Ловчев раскритиковал игру молодых игроков ЦСКА

Советский футболист Евгений Ловчев раскритиковал игру молодых футболистов ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

«Отмечу, ЦСКА продемонстрировал ужасную игру. Показатель был, когда Вера забивал ответный гол. Вот действия Чалова. Он с центра поля бежал тихонечко, трусцой, как будто утром у дома на пробежку вышел, а не за миллионы долларов, за которые он должен горбатиться. Ему надо было чуть-чуть побыстрее бежать, даже не на пределе, он бы спокойно смог перекрыть ту передачу, с которой забили в их ворота. И вот так каждый не дорабатывал по каким-то причинам. Что там случилось, что они так безразлично отнеслись к игре?

ЦСКА обязательно нужно усиление. Когда выходят молодые ребята, например, Глебов, я думал, почему его не заменили раньше, он всё время порол. Идёт в обводку - теряет мяч, пас даёт - теряет мяч. Я понимаю, что у ЦСКА проблема с составом. Но их молодняк очень часто убивает моменты. Да, они купили этого игрока, но и продали хороших. Надо знать, что там происходит внутри. Им нужно, чтобы у них была достойная замена и конкуренция, сейчас такого нет», - сказал Ловчев корреспонденту «Советского спорта».

После шести туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает шестое место, «Оренбург» набрал второе очко в сезоне, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

В 7-м туре 3 сентября ЦСКА встретится в Москве с действующим чемпионом России – «Зенитом», а «Оренбург» сыграет дома с «Сочи».