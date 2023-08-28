Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Джуниор выбыл на шесть недель из-за травмы

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Джуниор пропустит около шести недель из-за травмы бедра, сообщает Marca.

По данным источника, медицинский штаб «Реала» предполагает, что появление игрока следует ожидать не раньше 9-го тура, в котором «Реал» сыграет с «Осасуной» 8 октября.

Футболист получил травму на 10-й минуте матча третьего тура с «Сельтой». Спустя восемь минут он был заменён.

«Реал» набрал в трёх играх девять очков и лидирует в чемпионате. В текущем сезоне Винисиус принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол.