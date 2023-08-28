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Руслан Пименов: Абаскаль конкретно задёргался

«Спартак» неудачно начал сезон.
28 августа 2023 19:55
автор: Александр Кожевников

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов поделился мнением о результатах «Спартака» в этом сезоне.

«Абаскаль конкретно задергался, это касается именно работы тренера. Непонятно, почему его так штормит: не решен вопрос с вратарями, Тео Бонгонда остается в запасе... Сезон «Спартак» начал неплохо — были проблемы только в обороне и опорной зоне. Видно, что испанец нервничает. Если красно-белые потерпят еще пару поражений в чемпионате, то его позиции могут заметно пошатнуться. Были выделены солидные финансы на покупку новых игроков, а результат пока что оставляет желать лучшего», — цитирует Пименова RT.

«Спартак» после шести туров Российский Премьер-лиги сезона-2023/2024 занимает седьмое место.

источник: «RT на русском»
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