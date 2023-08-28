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Андрей Ещенко о матчах со сборной Египта: нам выбирать особо не из чего

Экс-футболист «Спартака» также отметил, что уровень нынешней сборной России невозможно оценить
28 августа 2023 19:59
автор: Никита Плохих

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок сборной России, Андрей Ещенко, рассказал о недостатке игровой практики для национальной команды, а также об отсутствии потенциальных соперников.

«Если решили провести такие товарищеские матчи, то, наверное, нашли какие-то плюсы. Пускай играют. Если говорить о грандиозных целях по поводу матчей сборной, то какие? Не все же изъявляют желание с нами играть. Особо выбирать не из чего. Уровень сборной на данный момент оценить невозможно. Нет игр и практики», - сказал Ещенко.

Сообщается, что сборная России проведёт два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Матчи состоятся 7 и 11 сентября.

источник: «Советский спорт»
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