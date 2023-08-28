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В «Марселе» высказались о возможном переходе Вильсона Изидора на правах аренды 

Ранее сообщалось, что французский клуб арендует форварда «Локомотива» в ближайшее время.
28 августа 2023 20:07
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта прокомментировал слухи по поводу того, что клуб планирует подписать нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

Ранее появилась информация, что «олимпийцы» возьму французского игрока в аренду с возможностью последующего выкупа.

«Марсель» арендует Изидора с правом выкупа? Это неправда», — приводит слова Рибалты «Чемпионат».

Изидор присоединился к «Локомотиву» в январе прошлого года. В текущем сезоне в составе московского клуба он принял участие в шести матчах, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Контракт с красно-зелёными действует до конца июня 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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