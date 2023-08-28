В «Марселе» высказались о возможном переходе Вильсона Изидора на правах аренды 

Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта прокомментировал слухи по поводу того, что клуб планирует подписать нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

Ранее появилась информация, что «олимпийцы» возьму французского игрока в аренду с возможностью последующего выкупа.

«Марсель» арендует Изидора с правом выкупа? Это неправда», — приводит слова Рибалты «Чемпионат».

Изидор присоединился к «Локомотиву» в январе прошлого года. В текущем сезоне в составе московского клуба он принял участие в шести матчах, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Контракт с красно-зелёными действует до конца июня 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.