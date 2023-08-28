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Экс-тренер сборной о матчах с Египтом: нам сейчас уже не до выбора. Слава Богу, что и это есть

Борис Игнатьев оценил силы российской сборной в предстоящих товарищеских матчах  
28 августа 2023 20:19
автор: Элина Бурина

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший тренер сборной России, Борис Игнатьев, рассказал о малом количестве соперников для национальной команды России, а также отметил недостатки олимпийской сборной Египта.

«Мы можем сказать только после игры, насколько велика сила олимпийской сборной Египта. Для того, чтобы определиться, нашей национальной команде необходимо играть независимо от того, с кем. Слава Богу, что и это есть. В данном случае уже не до выбора. Наша команда существует, мы будем её сравнивать, огорчаться или радоваться, а сборная России, в свою очередь, будет готовиться к лучшим временам, которые обязательно наступят. Если бы сегодня был выбор между олимпийской сборной Египта и основной командой Франции, то, конечно, надо было бы играть с французами. Однако у нас нет особого выбора, с теми, кто есть у нас под руками, мы и должны играть в обязательном порядке.

Думаю, что наша национальная команда посильнее египтян, должна быть сильнее. Олимпийская сборная моложе по возрасту, опыта меньше. Также, вероятно, не все футболисты оттуда играют в основных составах», - сказал Ещенко.

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар накануне сообщил о согласовании двух товарищеских матчей олимпийской сборной Египта и основной командой России. Игры пройдут 7 и 11 сентября.

источник: «Советский спорт»
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