Константин Генич: Гленн Бейл может перейти в ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл может продолжить карьеру в ЦСКА. Об этом сообщил комментатор Константин Генич.

«Не знаю, правда это или нет, но я слышал, что в ЦСКА переходит еще один игрок из РПЛ. Гленн Бейл может перейти в ЦСКА», - приводит слова Генича Sport24.

Напомним, что Бейл защищает цвета «Крыльев Советов» в лета 2021 года. В общей сложности нидерландский игрок отыграл за клуб 61 матч во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с командой рассчитано до конца сезона-2024/25.