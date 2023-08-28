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Константин Генич: Гленн Бейл может перейти в ЦСКА

Слухи о переходе нидердланца продолжают появляться.
Константин Генич: Гленн Бейл может перейти в ЦСКА
28 августа 2023 20:44
автор: Александр Кожевников
автор фото: ПФК «Крылья Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл может продолжить карьеру в ЦСКА. Об этом сообщил комментатор Константин Генич.

«Не знаю, правда это или нет, но я слышал, что в ЦСКА переходит еще один игрок из РПЛ. Гленн Бейл может перейти в ЦСКА», - приводит слова Генича Sport24.

Напомним, что Бейл защищает цвета «Крыльев Советов» в лета 2021 года. В общей сложности нидерландский игрок отыграл за клуб 61 матч во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с командой рассчитано до конца сезона-2024/25.

источник: Sport24.ru
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