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Защитник «Челси» Трево Чалоба может перейти в «Баварию»

В услугах англичанина лично заинтересован главный тренер мюнхенцев.
28 августа 2023 20:45
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приобретения защитника «Челси» Трево Чалоба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, к 24-летнему футболисту лично проявляет интерес главный тренер немецкой команды Томас Тухель, благодаря которому игрок в 2021 году дебютировал в составе лондонского клуба. Сообщается, что речь идёт о полноценном трансфере.

Чалоба является воспитанником академии «Челси». В прошлом сезоне за «пенсионеров» он отыграл 33 матча и не отличился результативными действиями. Соглашение с синими рассчитано до лета 2028 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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