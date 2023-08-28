Защитник «Челси» Трево Чалоба может перейти в «Баварию»

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приобретения защитника «Челси» Трево Чалоба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, к 24-летнему футболисту лично проявляет интерес главный тренер немецкой команды Томас Тухель, благодаря которому игрок в 2021 году дебютировал в составе лондонского клуба. Сообщается, что речь идёт о полноценном трансфере.

Чалоба является воспитанником академии «Челси». В прошлом сезоне за «пенсионеров» он отыграл 33 матча и не отличился результативными действиями. Соглашение с синими рассчитано до лета 2028 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.