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«Рубин» обратился к работодателям с просьбой отпустить болельщиков на футбол

В социальных сетях опубликовано специальное письмо от руководства клуба.
28 августа 2023 20:47
автор: Александр Евграфов

Руководство «Рубина» обратилось к работодателям в Казани с просьбой отпустить болельщиков на матч Кубка России с «Уралом», который запланирован на вторник.

«Мы понимаем, что завтрашняя игра против «Урала» начнётся не в самое удобное для вас время, поэтому главный тренер команды подготовил письмо для вашего работодателя, чтобы вы могли успеть на стадион. Нам важен каждый болельщик! Увидимся на игре», - говорится в сообщении. Письмо работодателю подписано главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым.

Матч в Казани начнётся в 15:00 по московскому времени.

источник: ФК «Рубин»
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