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Представитель Бейла отреагировал на новость о возможном переходе игрока в ЦСКА 

С 2021 года футболист выступает за «Крылья Советов».
28 августа 2023 21:02
автор: Глеб Шевяков

Агент Штайнер Дитц, представляющий интересы флангового защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, высказался по поводу появившейся информации о возможном переходе его клиента в ЦСКА.

Ранее спортивный комментатор Константин Генич в шоу «Коммент.Live» сообщил, что нидерландский игрок в скором времени может перейти в московский клуб.

«Мы знаем об интересе со стороны ЦСКА к Гленну, но все на начальной стадии. Нельзя с точностью говорить, что Бейл переходит в ЦСКА», — приводит слова Дитца Sport24.ru.

Бэйл присоединился к «Крыльям Советов» в августе 2021 года. В сезоне-2023/2024 за самарскую команду он сыграл семь матчей, забил два гола и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1,8 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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