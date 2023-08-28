Представитель Бейла отреагировал на новость о возможном переходе игрока в ЦСКА 

Агент Штайнер Дитц, представляющий интересы флангового защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, высказался по поводу появившейся информации о возможном переходе его клиента в ЦСКА.

Ранее спортивный комментатор Константин Генич в шоу «Коммент.Live» сообщил, что нидерландский игрок в скором времени может перейти в московский клуб.

«Мы знаем об интересе со стороны ЦСКА к Гленну, но все на начальной стадии. Нельзя с точностью говорить, что Бейл переходит в ЦСКА», — приводит слова Дитца Sport24.ru.

Бэйл присоединился к «Крыльям Советов» в августе 2021 года. В сезоне-2023/2024 за самарскую команду он сыграл семь матчей, забил два гола и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1,8 миллиона евро.