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В «Ахмате» сообщили, что клуб не завершил трансферную компанию 

По итогам шести туров РПЛ грозненский клуб находится в середине турнирной таблицы. 
28 августа 2023 21:15
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, что команда всё ещё планирует усилиться в летнее трансферное окно.

«Будут ли в команде новые игроки? Возможно все, пока трансферное окно в России открыто. На данный момент мы не закончили свою трансферную кампанию, есть несколько позиций, которые хотели бы усилить. Но переговоров ни с кем не ведем, пока есть только список потенциальных новичков», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В настоящее время «Ахмат» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков после шести проведённых матчей.

В среду, 30 августа, подопечные Мирослава Ромащенко сыграют дома против «Крыльев Советов» в рамках группового этапа Кубка России.

источник: «Советский спорт»
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