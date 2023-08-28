Евгений Ловчев назвал Кассьеру «средним иностранцем»

Советский футболист Евгений Ловчев высказался о нападающем «Зенита» Матео Кассьере.

«Кассьерра и Малком - это две большие разницы. Даже разговора нет. Малком это звезда, особенно для нашего чемпионата. А Кассьера - довольно средний иностранец, который за границей где-то там по большому счёту и не нужен. Сегодня за счёт выстроенной игры команды, он уже не два дня там находится, а год с лишним, создаются моменты. Сегодня он будет забивать, а завтра нет. Он не Малком, который сам себе создавал моменты. Он зависит от того, создадут ему моменты или нет», - сказал Ловчев корреспонденту «Советского спорта».

Кассьерра провел в текущем сезоне шесть матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.