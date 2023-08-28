Федерация футбола Италии сократила срок дисквалификации экс-руководителя «Ювентуса»

Федеральный апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC) частично удовлетворил апелляцию и сократил срок дисквалификации бывшего президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, сообщается на официальном сайте Федерации.

Ранее Аньелли был дисквалифицирован на 24 месяца и оштрафован на 60 тысяч евро за финансовые махинации и использовании трансферов для искусственного увеличения своего баланса.

В июле FIGC дисквалифицировала его еще на 16 месяцев и оштрафовала на 60 тысяч евро в связи с судебным разбирательством, касающимся махинаций с зарплатой, отношений с агентами и партнерских отношений с другими клубами.

Апелляционный суд сократил дисквалификацию Аньелли до 10 месяцев и снизил штраф до 40 тысяч евро.