«Думаю, лет на 5 посадят». Слуцкий - о предстоящем заседании комитета по этике

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал скорое рассмотрение своего дела в комитете по этике РФС.

«Мне никто не звонил. Я не знаю, куда я должен выйти и как мне об этом сообщат. Думаю, лет на пять посадят, скорее всего, с конфискацией имущества», — заявил Слуцкий в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, специалист назвал корреспондента интернет-издания Виталия Бородина «19-летним дебилом», комментируя скандальный эпизод представителя СМИ с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

После матча 4-го тура с «Крыльями Советов» (1:1) футболист пообещал засунуть телефон журналисту «в одно место».

Дзюбу дисквалифицировали на два матча чемпионата РПЛ условно за угрозу в адрес журналиста.