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«Челси» и «Рома» договорились о переходе Лукаку

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
28 августа 2023 21:47
автор: Александр Евграфов

Английский «Челси» и итальянская «Рома» достигли принципиальной договоренности об аренде футболиста сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает журналист Мэтт Лоу в социальных сетях.

По информации источника, арендное соглашение будет рассчитано на один сезон. «Рома» заплатит 5 млн фунтов стерлингов, а Лукаку получит ещё около 6 млн фунтов. Сделка будет оформлена официально после подписания контракта.

Лукаку перешел в «Челси» из итальянского «Интера» в 2021 году. В минувшем сезоне он выступал в «Интере» на правах аренды, сыграл в 37 матчах, забил 14 голов, сделал 7 голевых передач. В составе «Интера» он становился чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Ранее он также выигрывал Кубок Англии, клубный чемпионат мира в составе «Челси» и чемпионом Бельгии в составе «Андерлехта».

источник: «Советский спорт»
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