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Евгений Ловчев о возможной отставке Абаскаля: дайте человеку поработать

Эксперт высказался о работе наставника «Спартака».
28 августа 2023 21:50
автор: Элина Бурина

Советский футболист Евгений Ловчев высказался о результатах «Спартака» на старте этого сезона.

«Я не знаю. Я уже насмотрелся за правление Федуна на 13-15 тренеров за 17 лет. Это безобразие! Тренеру надо давать работать, без вопросов. Совсем недавно мы смотрели и радовались, какой футбол показывал «Спартак», сколько они забивали. Дайте человеку поработать. Абаскаль ещё молодой и неопытный в работе с большой командой. Я работал со многими великими тренерами, но это было тогда, когда они были в профессии уже лет по 25. Да, он будет ещё ошибаться. Пока Абаскаль не понимает одной вещи - на сборах обязательно нужно наигрывать состав, защитников, чтобы они знали, как надо играть. На все игры должен выставляться один и тот же состав, это если травму никто не получил.

Абаскаль в этих играх очень много игроков менял. Например, приехал Бонгонда, в первый же день нам понравился, мы поняли, что он хороший игрок. Потом следующие игры, а далее - в запас. Ситуация такова - чтобы игроку состояться, ему необходимо пройти свои ошибки. То же самое и с тренером. Но когда ты на каждый матч выставляешь новый состав и говоришь про то, что жёлтая карточка испортила игру - это полный бред. Абаскалю надо довериться и посмотреть, что будет дальше, он должен провести хотя бы сезон», - сказал Ловчев корреспонденту «Советского спорта».

«Спартак» после шести туров Российский Премьер-лиги сезона-2023/2024 занимает седьмое место.

источник: «Советский спорт»
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