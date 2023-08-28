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В ЦСКА высказались о слухах об интересе клуба к Гленну Бейлу 

Ранее представитель игрока «Крыльев Советов» сообщил, что переговоры о переходе нидерландца находятся на начальном этапе. 
28 августа 2023 21:58
автор: Глеб Шевяков

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что московская команда никогда не проявляла интерес к фланговому защитнику «Крыльев Советов» Гленну Бейлу.

Ранее агент Штайнер Дитц, представляющий интересы нидерландского футболиста, рассказал, что стороны ведут переговоры о трансфере, однако они находятся на начальной стадии.

«Костя следом же в эфире эту информацию и опроверг. Мы никогда этим футболистом не интересовались и по данному вопросу не контактировали», — приводит слова Брейдо Sport24.ru.

Бэйл играет в составе «Крыльев Советов» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне за самарский клуб он провёл семь матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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