В «Динамо» рассказали о будущем голкипера Игоря Лещука в команде

Игорь Лещук является необходимым игроком для «Динамо» на сегодняшний момент, заявил корреспонденту «Советского спорта» генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

«На данный момент Игорь Лещук наш голкипер, он выступает, выступал и будет выступать в ряде матчей, поэтому он - необходимый игрок для нашей команды на сегодняшний момент», – сказал Пивоваров.

Добавим, что Лещук является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 за московскую команду он провел 14 матчей, пропустил 21 гол и отстоял три встречи на ноль. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.