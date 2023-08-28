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В «Динамо» рассказали о будущем голкипера Игоря Лещука в команде

Этим летом появлялись сообщение о том, что игрок может покинуть расположение клуба.
28 августа 2023 22:06
автор: Никита Плохих

Игорь Лещук является необходимым игроком для «Динамо» на сегодняшний момент, заявил корреспонденту «Советского спорта» генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

«На данный момент Игорь Лещук наш голкипер, он выступает, выступал и будет выступать в ряде матчей, поэтому он - необходимый игрок для нашей команды на сегодняшний момент», – сказал Пивоваров.

Добавим, что Лещук является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 за московскую команду он провел 14 матчей, пропустил 21 гол и отстоял три встречи на ноль. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

источник: «Советский спорт»
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