В «Динамо» раскрыли финансовые подробности трансфера Карраскаля

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта», что третьи лица не обладают правами на колумбийского полузащитника.

«У нас на сегодняшний день 100% прав на Карраскаля. А у кого какие были доли, вам лучше адресовать эти вопросы в соответствующие клубы. Если говорит, опять же о каких-то особых условиях сделки с ЦСКА, то мы разглашать их точно не будем», – заявил Гафин.

Хорхе Карраскаль подписал контракт с «Динамо» до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон. За бело-голубых 25-летний футболист будет играть под восьмым номером.