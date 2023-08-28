ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Динамо» раскрыли финансовые подробности трансфера Карраскаля

Ранее сообщалось, что московский клуб приобрел лишь 50% прав на футболиста. 
28 августа 2023 22:18
автор: Никита Плохих

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта», что третьи лица не обладают правами на колумбийского полузащитника.

«У нас на сегодняшний день 100% прав на Карраскаля. А у кого какие были доли, вам лучше адресовать эти вопросы в соответствующие клубы. Если говорит, опять же о каких-то особых условиях сделки с ЦСКА, то мы разглашать их точно не будем», – заявил Гафин.

Хорхе Карраскаль подписал контракт с «Динамо» до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон. За бело-голубых 25-летний футболист будет играть под восьмым номером.

источник: «Советский спорт»
Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттифак»
Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттифак»
На счету экс-игрока «Зенита» шесть голов в семи матчах.
28.08.2023 23:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Семшов определил главных претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ 
В прошлом сезоне награду выиграл Малком, который этим летом перебрался в Саудовскую Аравию.
28.08.2023 22:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Динамо» рассказали о будущем голкипера Игоря Лещука в команде
Этим летом появлялись сообщение о том, что игрок может покинуть расположение клуба.
28.08.2023 22:06
Футбол
автор: Никита Плохих
В ЦСКА высказались о слухах об интересе клуба к Гленну Бейлу 
Ранее представитель игрока «Крыльев Советов» сообщил, что переговоры о переходе нидерландца находятся на начальном этапе. 
28.08.2023 21:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Евгений Ловчев о возможной отставке Абаскаля: дайте человеку поработать
Эксперт высказался о работе наставника «Спартака».
28.08.2023 21:50
Футбол
автор: Элина Бурина
«Челси» и «Рома» договорились о переходе Лукаку
Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
28.08.2023 21:47
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Думаю, лет на 5 посадят». Слуцкий - о предстоящем заседании комитета по этике
В РФС заинтересовались поведением экс-наставника сборной России.
28.08.2023 21:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
Федерация футбола Италии сократила срок дисквалификации экс-руководителя «Ювентуса»
Также сокращён штраф, наложенный на Аньелли.
28.08.2023 21:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.