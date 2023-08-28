ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Семшов определил главных претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ 

В прошлом сезоне награду выиграл Малком, который этим летом перебрался в Саудовскую Аравию.
28 августа 2023 22:30
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов предположил, какие футболисты будут бороться за звание лучшего бомбардира в чемпионате России-2023/2024.

«Кассьерра сейчас лучший бомбардир РПЛ, но это может меняться после каждого тура. Матео — качественный форвард, он в «Сочи» показывал хорошую результативность. Промес может в этом году составить ему конкуренцию. Но Квинси не так ярко играет в больших матчах, если он прибавит в этом компоненте, тогда сможет конкурировать. В этом году за звание лучшего бомбардира будут бороться Чалов, Кассьерра, Промес, также может Тюкавин, Дзюба и Кордоба. Плюс еще не закрыто трансферное окно, может приехать топ‑форвард», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/2023 лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги стал бывший форвард «Зенита» Малком, который в прошедшее межсезонье перешёл в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

источник: Metaratings.ru
Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттифак»
Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттифак»
На счету экс-игрока «Зенита» шесть голов в семи матчах.
28.08.2023 23:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Динамо» раскрыли финансовые подробности трансфера Карраскаля
Ранее сообщалось, что московский клуб приобрел лишь 50% прав на футболиста. 
28.08.2023 22:18
Футбол
автор: Никита Плохих
В «Динамо» рассказали о будущем голкипера Игоря Лещука в команде
Этим летом появлялись сообщение о том, что игрок может покинуть расположение клуба.
28.08.2023 22:06
Футбол
автор: Никита Плохих
В ЦСКА высказались о слухах об интересе клуба к Гленну Бейлу 
Ранее представитель игрока «Крыльев Советов» сообщил, что переговоры о переходе нидерландца находятся на начальном этапе. 
28.08.2023 21:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Евгений Ловчев о возможной отставке Абаскаля: дайте человеку поработать
Эксперт высказался о работе наставника «Спартака».
28.08.2023 21:50
Футбол
автор: Элина Бурина
«Челси» и «Рома» договорились о переходе Лукаку
Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
28.08.2023 21:47
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Думаю, лет на 5 посадят». Слуцкий - о предстоящем заседании комитета по этике
В РФС заинтересовались поведением экс-наставника сборной России.
28.08.2023 21:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
Федерация футбола Италии сократила срок дисквалификации экс-руководителя «Ювентуса»
Также сокращён штраф, наложенный на Аньелли.
28.08.2023 21:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.