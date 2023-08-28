Семшов определил главных претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ 

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов предположил, какие футболисты будут бороться за звание лучшего бомбардира в чемпионате России-2023/2024.

«Кассьерра сейчас лучший бомбардир РПЛ, но это может меняться после каждого тура. Матео — качественный форвард, он в «Сочи» показывал хорошую результативность. Промес может в этом году составить ему конкуренцию. Но Квинси не так ярко играет в больших матчах, если он прибавит в этом компоненте, тогда сможет конкурировать. В этом году за звание лучшего бомбардира будут бороться Чалов, Кассьерра, Промес, также может Тюкавин, Дзюба и Кордоба. Плюс еще не закрыто трансферное окно, может приехать топ‑форвард», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/2023 лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги стал бывший форвард «Зенита» Малком, который в прошедшее межсезонье перешёл в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.