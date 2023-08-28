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Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттифак»

На счету экс-игрока «Зенита» шесть голов в семи матчах.
Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттифак»
28 августа 2023 23:07
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Футболисты «Аль-Хиляля» победили «Аль-Иттифак» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом – 2:0.

В составе победителей отличились Малком и Салем Аль-Давсари. Этот гол стал для бывшего игрока «Зенита» шестым в семи матчах за новый клуб.

«Аль-Хиляль» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Про лиги. У «Аль-Иттифака» - семь очков, команда занимает пятое место.

В следующем туре «Аль-Хиляль» на выезде сыграет с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема. Правда, обладатель Золотого мяча может пропустить этот матч, Бензема получил травму в игре с «Аль-Вехдой» и был заменён на 42-й минуте.

источник: «Советский спорт»
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