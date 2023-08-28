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Гол Мартинеса помог «Интеру» обыграть «Кальяри» во 2-м туре Серии А

Оба мяча «нерадзурри» были забиты в первом тайме. 
Гол Мартинеса помог «Интеру» обыграть «Кальяри» во 2-м туре Серии А
28 августа 2023 23:38
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Интера» на выезде оказались сильнее «Кальяри» в матче 2-го тура чемпионата Италии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей голы забили защитник Дензел Думфрис на 21-й минуте и нападающий Лаутаро Мартинес на 30-й минуте.

В следующем туре Серии А миланский клуб примет на своём поле «Фиорентину» (3 сентября). «Кальяри» отправится на выездной матч с «Болоньей» (2 сентября).

Серия А.

2-й тур.

«Кальяри» – «Интер» – 0:2 (0:2)

Голы: Думфрис, 21. Мартинес, 30.

источник: «Советский спорт»
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