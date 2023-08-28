Гол Мартинеса помог «Интеру» обыграть «Кальяри» во 2-м туре Серии А

Футболисты «Интера» на выезде оказались сильнее «Кальяри» в матче 2-го тура чемпионата Италии.
Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В составе победителей голы забили защитник Дензел Думфрис на 21-й минуте и нападающий Лаутаро Мартинес на 30-й минуте.
В следующем туре Серии А миланский клуб примет на своём поле «Фиорентину» (3 сентября). «Кальяри» отправится на выездной матч с «Болоньей» (2 сентября).
Серия А.
2-й тур.
«Кальяри» – «Интер» – 0:2 (0:2)
Голы: Думфрис, 21. Мартинес, 30.
источник: «Советский спорт»