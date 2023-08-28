Артём Дзюба рассказал, кого считает самым «отмороженным» игроком в РПЛ 

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что его одноклубник Наир Тикнизян является самым «отмороженным» футболистом в чемпионате России.

35-летний игрок выразил такое мнение во время интервью, так как защитник в этот момент проходил неподалёку с музыкальной колонкой, из которой звучала песня «Сиреневый туман».

«Музыка мне нравится. Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», — приводит слова Дзюбы пресс-служба железнодорожников.

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл восемь матчей и забил четыре гола. Его соглашение с красно-зелёными действует до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.