«Рубин» — «Урал»: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч

29 августа в 15:00 (мск) в матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России «Рубин» проведёт домашний матч с «Уралом».

Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена». Главный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Посмотреть встречу «Рубин» — «Урал» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

Казанский клуб потерпел поражение в двух стартовых матчах Кубка России, уступив «Ростову» (0:1) и «Локомотиву» (0:1).

«Урал» также начал свой путь в национальном Кубке с поражения, уступив «железнодорожникам» (1:2). Однако во 2-м туре подопечным Виктора Гончаренко удалось реабилитироваться и победить «Ростов» (1:0).