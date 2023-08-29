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«Рубин» — «Урал»: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч

Встреча начнется в 15:00.
29 августа 2023 08:15
автор: Виталий Овсянников

29 августа в 15:00 (мск) в матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России «Рубин» проведёт домашний матч с «Уралом».

Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена». Главный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Посмотреть встречу «Рубин» — «Урал» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

Казанский клуб потерпел поражение в двух стартовых матчах Кубка России, уступив «Ростову» (0:1) и «Локомотиву» (0:1).

«Урал» также начал свой путь в национальном Кубке с поражения, уступив «железнодорожникам» (1:2). Однако во 2-м туре подопечным Виктора Гончаренко удалось реабилитироваться и победить «Ростов» (1:0).

источник: «Советский спорт»
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