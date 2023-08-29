Овчинников: Всех легионеров «Спартака» – в мешок и в Черное море

Российский тренер Валерий Овчинников резко высказался об игре московского «Спартака». Эксперт считает, что команда «отскочила» в игре с «Ахматом».

«А почему «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат»? Матч так складывался, что «Спартак» отскочил – в конце «Ахмат» должен был забивать. Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Чёрное море», — приводит слова Овчинникова «СпортКП».

За последние три матча в РПЛ «Спартак» набрал лишь одно очко. Красно-белые сыграли вничью с «Ахматом». Матч шестого тура чемпионата России завершился со счетом 0:0.