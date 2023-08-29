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Гарри Кейн: Бекхэм вдохновил меня на переход в «Баварию»

Кейн объяснил свой трансфер в немецкий клуб.
29 августа 2023 08:44
автор: Матвей Макаренко

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о своём переходе в немецкую команду. Он назвал своего вдохновителя.

«Мой трансфер в Германию вдохновлён примерами других игроков. К примеру, я вспоминаю, как в «Реал» перешел из «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм», – приводит слова Кейна Bild.

Трансфер Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» составил 100 миллионов евро. Соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2027 года. За два тура чемпионата Германии форвард забил три гола и отдал один результативный пас.

источник: Bild
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