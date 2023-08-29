«Спартак» — «Динамо»: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч

29 августа в 19:30 (мск) в матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России «Спартак» проведёт домашний матч с «Динамо».

Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена». Главный арбитр — Виталий Мешков (Дмитров).

Посмотреть встречу «Спартак» — «Динамо» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

Красно-белые одержали две победы в стартовых турах Кубка России, взяв верх над «Краснодаром» (2:1) и «Пари НН» (5:4).

В первом туре «Динамо» уступило нижегородцам (1:1, 3:4 по пенальти), однако в следующем матче бело-голубые реабилитировались и взял верх над «Краснодаром» (4:3).