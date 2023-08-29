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Серхио Рамос может стать одноклубником Бензема

«Аль-Иттихад» заинтересован в подписании Рамоса.
29 августа 2023 08:54
автор: Матвей Макаренко

37-летний Испанский защитник Серхио Рамос может стать игроком «Аль-Иттихада», который выступает в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает издание AS, Рамос и «Аль-Иттихад» ведут между собой переговоры. Команда из Саудовской Аравии предлагает знаменитому испанцу контракт сроком на два года. Сам Рамос желает подписать соглашение, которое будет действовать на протяжении трёх лет. Переговоры продолжаются.

Последней командой Рамоса стал французский «ПСЖ». За клуб из Франции у Рамоса 58 матчей и семь результативных действий. Сейчас испанец находится в статусе свободного агента.

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