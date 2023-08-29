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«Факел» — «Оренбург»: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч

Встреча начнется в 17:15.
29 августа 2023 09:28
автор: Виталий Овсянников

29 августа в 17:15 (мск) в матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России воронежский «Факел» проведёт домашний матч с «Оренбургом».

Игра состоится на «Центральном стадионе профсоюзов». Роман Галимов (Улан-Удэ).

Посмотреть встречу «Факел» — «Оренбург» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

В стартовом туре Кубка России воронежцы уступили «Сочи» (1:3). Однако в следующем матче «огнеопасным» удалось реабилитироваться и одержать неожиданную победу над ЦСКА (2:0).

«Оренбург» начал свой путь в национальной Кубке с разгромного поражения от московских армейцев (0:6). Во втором туре команда одержала победу над «Сочи» (2:0).

источник: «Советский спорт»
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