«Факел» — «Оренбург»: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч

29 августа в 17:15 (мск) в матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России воронежский «Факел» проведёт домашний матч с «Оренбургом».

Игра состоится на «Центральном стадионе профсоюзов». Роман Галимов (Улан-Удэ).

Посмотреть встречу «Факел» — «Оренбург» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

В стартовом туре Кубка России воронежцы уступили «Сочи» (1:3). Однако в следующем матче «огнеопасным» удалось реабилитироваться и одержать неожиданную победу над ЦСКА (2:0).

«Оренбург» начал свой путь в национальной Кубке с разгромного поражения от московских армейцев (0:6). Во втором туре команда одержала победу над «Сочи» (2:0).