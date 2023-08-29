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Манчини объявил главную цель сборной Саудовской Аравии

Тренер возглавил команду 27 августа.
29 августа 2023 09:33
автор: Матвей Макаренко

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини назвал главную цель команды. Он возглавил саудитов 27 августа.

«Главная цель — выиграть Кубок Азии спустя 27 лет. В течение следующих 10 дней важно познакомиться со всеми футболистами. Также за последние 10 дней мы посмотрели много видео о командах и игроках. У нас впереди четыре товарищеских матча до отборочного турнира ЧМ-2026, и времени достаточно», – приводит слова Манчини Inside World Football.

До национальной команды Саудовской Аравии Манчини возглавлял сборную Италии. С итальянцами наставник завоевал чемпионат Европы. Российской публике Манчини известен тем, что тренировал питерский «Зенит».

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