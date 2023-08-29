Гендиректор «Динамо»: хорошие отношения с ЦСКА отразились и в переговорах по Карраскалю

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал трансфер колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в стан бело-голубых.

По его мнению, на переговорах сказались хорошие отношения между клубами.

«У «Динамо» и ЦСКА тёплые отношения не только в медиа. Это отражалось и в переговорах по переходу Хорхе Карраскаля. Мы довольно быстро нашли общий язык по данному вопросу. Думаю, трансфер был взаимовыгоден для обеих сторон», — заявил Павел Пивоваров в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, Карраскаль выступал за ЦСКА с февраля прошлого года. Всего в составе армейцев он отыграл 47 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Он заключил соглашение с «Динамо» до конца сезона-2026/2027 с возможностью продления ещё на год.