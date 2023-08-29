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Аршавин считает, что «Спартак» может побороться за первое место в РПЛ

Аршавин назвал главного конкурента «Зениту».
29 августа 2023 09:47
автор: Матвей Макаренко

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о «Спартаке». Экс-игрок лондонского «Арсенала» назвал главные плюсы и минусы команды.

«У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений качественных не будет, «Спартак» так же будет лихорадить. Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Квинси Промеса не видно. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», — сказал Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По итогам шести туров «Спартак» набрал 10 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Лидер – «Краснодар». У «быков» 14 очков за то же количество встреч.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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