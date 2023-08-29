Гвардиола может сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии

Сегодня, 29 августа, twitter-аккаунт Bar Canaletes сообщает о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может сменить Гарета Саутгейта на посту наставника английской национальной сборной.

Текущий контракт испанского специалиста с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Источник отмечает, что Гвардиола может уйти из клуба на год раньше, так как он уже выиграл с «Сити» всевозможные трофеи. Ожидается, что Саутгейт покинет пост наставника сборной Англии после чемпионата Европы-2024. Таким образом, у испанца будет год для подготовки команды к ЧМ-2026.

Отмечается, что на текущий момент стороны не ведут никаких переговоров, но такая идея рассматривается.