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Игрок «Оренбурга» Мансилья изъявил желание попасть в сборную России

Мансилья намерен получить российский паспорт.
29 августа 2023 10:20
автор: Матвей Макаренко

Аргентинский вингер «Оренбурга» Брайан Мансилья намерен бороться за место в составе сборной России. Он уже заявлял о желании получить паспорт РФ.

«Думаю, что причины те же, что и у Веры. Я смотрел его интервью, слышал его объяснения, согласен с ними. Есть желание попасть в сборную России. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими», — приводит слова Мансильи ТАСС.

Мансилья стал игроком «Оренбурга» только с первого июля ткущего года. До этого он выступал за российский клуб на правах аренды. Всего за «Оренбург» у аргентинца 30 матчей, в которых он забил пять голов и отдал восемь голевых передач.

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