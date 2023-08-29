Корнеев: Абаскаль возомнил себя Пикассо

Воспитанник «Спартака» Игорь Корнеев высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале. Под руководством тренера клуб пришел к бронзовым медалям в прошлом сезоне.

«Не знаю, есть ли давление со стороны руководства, но если послушать, что говорят, — дали ему (Абаскалю) все бразды правления, парень делает что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит», – приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В последнем матче красно-белые на домашнем поле не смогли одолеть «Ахмат», сыграв с командой из Грозного в безрезультатную ничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.