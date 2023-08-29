Форвард «Ахмата» Конате заявил, что в грозненском клубе отлично платят

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что в его клубе нет никаких сложностей с выплатами заработных плат.

«Как в клубе обстоят дела с зарплатами на фоне санкций США? Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят. Просто конфетка!» — цитирует Мохамеда Конате Sport24.

Отметим, Мохамеда Конате «Ахмат» подписал в 2021 году. В текущем сезоне форвард провёл восемь матчей за команду. На счету новоиспечённого гражданина России два забитых мяча.

Напомним, 25-летний форвард провёл свой первый матч в РПЛ за «Урал» в 2016 году.