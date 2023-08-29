У Гаврилова перестала работать правая рука, ветерану «Спартака» трудно разговаривать

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем состоянии здоровья. Недавно он перенес инсульт.

«Я занимаюсь сейчас. Лечусь потихоньку. Когда смогу полностью восстановиться? Не знаю. У всех по-разному происходит этот процесс. Мне еще трудно разговаривать, и правая рука не работает», – приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Гаврилов выступал за «Спартак» 1977 по 1985 годы. Вместе с московской командой он стал чемпионом СССР. В 1980 году Гаврилов в составе сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских игр.